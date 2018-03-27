В Энергосообществе назвали примеры попыток политического давления на НКРЭКУ

Указанные факты призвали рассматривать как неприкрытое вмешательство в независимость Комиссии

В отчете Европейского Энергосообщества, проводившего аудит деятельности Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародованы конкретные случаи возможного давления на НКРЭКУ. Об этом пишет "Главком".

В частности, по данным издания, результативными попытками оказать влияние на НКРЭКУ названы:

- Отмена решения № 348 об установлении тарифов на услуги транспортировки природного газа в точках входа и выхода из системы "Укртрансгаза" и новую методологию расчета тарифов на услуги сбыта природного газа (по требованию премьер-министра Украины Владимира Гройсмана).

- Отмена решения решение №148, утверждающего стоимость нестандартного подключения электрических установок к сети на 2017 год, что предусматривало повышение тарифа на подключение к энергосети (после манифестации Радикальной партии и отказа газеты "Урядовий кур'єр" опубликовать решение).

- Блокирование решения № 972, которым вводилась регламентирование регулируемой базы активов для облэнерго (RAB-регулирование).

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что решение принято еще 27 июля 2017 года, правительственная газета "Урядовий кур’єр" до сих пор его не опубликовала, соответственно оно не вступило в силу.

- Расследование Национальным антикоррупционное бюро Украины возможных злоупотреблений служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЭКУ в процессе принятия формулы Роттердам+. Кроме того, также отмечается расследование Антимонопольного комитета Украины, который анализирует создает ли на практике формула Роттердам+ преимуществ для одних бизнес-групп в ущерб других.

"Вышеупомянутые факты необходимо рассматривать как неприкрытое политическое вмешательство в независимость Комиссии и автономное принятие ею решений", - пишет издание со ссылкой на отчет.

Как сообщалось, НКРЭКУ обратилась в Европейское Энергосообщество 11 июля 2017 года с предложением провести независимый аудит деятельности регулятора. Украина является членом Европейского Энергосообщества с 2011 года.