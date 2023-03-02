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В энергосистеме Украины нет дефицита уже 19 дней подряд, - "Укрэнерго"

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Украина, Четверг 02 марта 2023 10:37
В энергосистеме Украины нет дефицита уже 19 дней подряд, - "Укрэнерго" Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом в Украине 2 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Дефицит мощности в энергосистеме Украины на утро четверга, 2 марта, отсутствует уже 19-й день подряд и пока не прогнозируется. Лимиты потребления областям не предоставлялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не приходились. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях пока нет", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях.

"Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - добавляют в "Укрэнерго".

Как сообщалось, российские войска 1 марта обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач. Из-за обстрелов российской армии на утро четверга, 2 марта, в Сумской области без света остались 845 потребителей.

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