В энергосистеме Украины нет дефицита уже 19 дней подряд, - "Укрэнерго"

Дефицит мощности в энергосистеме Украины на утро четверга, 2 марта, отсутствует уже 19-й день подряд и пока не прогнозируется. Лимиты потребления областям не предоставлялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не приходились. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях пока нет", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях.

"Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - добавляют в "Укрэнерго".