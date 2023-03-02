В энергосистеме Украины нет дефицита уже 19 дней подряд, - "Укрэнерго"
Дефицит мощности в энергосистеме Украины на утро четверга, 2 марта, отсутствует уже 19-й день подряд и пока не прогнозируется. Лимиты потребления областям не предоставлялись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не приходились. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях пока нет", - говорится в сообщении.
В компании добавляют, что вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях.
"Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - добавляют в "Укрэнерго".
Как сообщалось, российские войска 1 марта обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач. Из-за обстрелов российской армии на утро четверга, 2 марта, в Сумской области без света остались 845 потребителей.
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