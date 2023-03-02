В Сумской области после обстрела значительно повреждены ЛЭП, есть отключения

Из-за обстрелов российской армии на утро четверга, 2 марта, в Сумской области без света остались 845 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО " Сумыоблэнерго ".

"1 марта, в 21.45 в результате вражеских обстрелов со стороны РФ были повреждены линии электропередач в Сумском районе. По состоянию на утро, 2 марта, без электроснабжения остаются 845 потребителей села Нижнее Песчаное", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что бригады в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения, но повреждения значительны.

"К сожалению, повреждения - значительные, для выполнения аварийных работ по восстановлению линий электропередач привлечена техника", - отмечают в облэнерго.

Как сообщалось, российские войска сегодня вечером, 1 марта, обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач.