ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области после обстрела значительно повреждены ЛЭП, есть отключения

Новина українською →
Сумы, Четверг 02 марта 2023 09:45
В Сумской области после обстрела значительно повреждены ЛЭП, есть отключения Фото: из-за обстрелов Сумской области более 800 потребителей остались без света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов российской армии на утро четверга, 2 марта, в Сумской области без света остались 845 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

"1 марта, в 21.45 в результате вражеских обстрелов со стороны РФ были повреждены линии электропередач в Сумском районе. По состоянию на утро, 2 марта, без электроснабжения остаются 845 потребителей села Нижнее Песчаное", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что бригады в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения, но повреждения значительны.

"К сожалению, повреждения - значительные, для выполнения аварийных работ по восстановлению линий электропередач привлечена техника", - отмечают в облэнерго.

Как сообщалось, российские войска сегодня вечером, 1 марта, обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине