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Энергосистема Украины адаптировалась к массированным ракетным ударам, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 9 марта, российские оккупанты прибегли к 15-й массированной атаке по территории Украины. Благодаря отработанным техническим решениям энергосистема страны выдержала удары.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Это уже 15-я массированная атака, именно ракетная атака, потому что были и атаки дронами. Те технические решения, которые наработаны с 10 октября, ...., мы уже адаптировались к техническим решениям", - заявил Галущенко.

Министр добавил, что технические решения позволяют удержать энергосистему целостной и единой.

"Это то, что произошло сегодня, потому что утром система оставалась целостной", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 9 марта, ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В качестве превентивной меры, в ряде городов выключили свет.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, враг не достиг своих целей, поскольку энергосистема продолжает работать.

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