Энергосистема Украины адаптировалась к массированным ракетным ударам, - Галущенко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Это уже 15-я массированная атака, именно ракетная атака, потому что были и атаки дронами. Те технические решения, которые наработаны с 10 октября, ...., мы уже адаптировались к техническим решениям", - заявил Галущенко.

Министр добавил, что технические решения позволяют удержать энергосистему целостной и единой.

"Это то, что произошло сегодня, потому что утром система оставалась целостной", - отметил министр.