Енергосистема України в умовах війни. Чи є ризики для країни

Робота енергетичної системи України підтримується в стабільному режимі. З 24 лютого система, як і планувалося, була відключена від енергосистем Росії і Білорусі і переведена в автономний режим. Так вона повинна була працювати три доби, а потім знову повернутися в паралельний режим. Однак через триваючі атаки РФ, автономний режим довелося продовжити на невизначений термін.

Робота в ізоляції показала абсолютну надійність ліній передач і систем управління процесами навіть в умовах військових дій. "Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи і надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії", - заявили в "Укренерго".

У компанії звернулися до Європи з проханням прискорити приєднання України до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Єврокомісія і ENTSO-E дали позитивну відповідь.

Єврокомісар з питань енергетики кадрі Сімсон заявила, що синхронізація української енергосистеми з енергомережею континентальної Європи – це стратегічна ініціатива щодо підвищення енергонезалежності. Вона повідомила, що Рада ЄС також підтримала це рішення.

"Таким чином, ЄС буде надалі співпрацювати з ENTSO-E з метою якнайшвидшого приєднання української енергосистеми до європейської", - зазначила Сімсон.

Приєднання до ENTSO-E можливе вже до середини березня. "Ми щодня працюємо над технічним підключенням. Дедлайн десь 14 березня", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Однак, можливо, що приєднання відбудеться і раніше, сказали РБК-Україна кілька співрозмовників в уряді.

Об'єднання з ENTSO-E дозволить Україні отримати додаткові надійні поставки електроенергії на випадок непередбачуваних дій Кремля. Після приєднання будуть можливі лише технічні перетоки для підтримки системи в екстрених випадках – комерційні, тобто експорт та імпорт поки проводити не будуть.

Основна загроза на АЕС

Тепло- і гідроелектростанції на сьогоднішній день в Україні працюють стабільно, і охорона об'єктів здійснюється в посиленому режимі. Тоді як на Запорізькій АЕС виникла низка загроз, коли 3 березня окупанти прорвали оборону Енергодара і просунулися до станції. В результаті обстрілу постраждав 1-й енергоблок. На станції виникла пожежа, але її вдалося ліквідувати. Радіаційний стан в місті в нормі.

З 6 блоків станції залишився працювати лише №4. Решта відключені. Блок №1 знаходиться в планово-попереджувальному ремонті, №№ 2, 3 відключені від мережі і проводиться охолодження ядерних установок, на 5, 6 блоках– також охолодження установок.

Охолодження ядерного палива відбувається згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації. "Втрата можливості охолодження ядерного палива призведе до значного радіоактивного викиду в навколишнє середовище. За результатами такої події може перевищити всі попередні аварії на АЕС, включаючи аварію на Чорнобильській АЕС і АЕС Фукусіма-Даічі", - йдеться в повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Але крім шести енергоблоків на майданчику ЗАЕС знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива, пошкодження якого в результаті обстрілів теж призведе до радіоактивного викиду, відзначають в ДІЯРУ.

Поки глобальних проблем в загальній мережі не відбувається. Через бойові дії є локальні пошкодження, які ліквідуються в міру можливості, зазначив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, тільки за добу 3 березня відновилися енергопостачання більш ніж для 200 тисяч осіб.

Якими будуть подальші дії окупантів-припустити неможливо. Але захоплення АЕС - це в будь-якому випадку загроза для ядерної безпеки країни і Європи. Загарбники можуть використовувати загрозу руйнування АЕС як знаряддя шантажу не тільки України, а й Європи і всього світу. Тому Україна звернулася із запитом до МАГАТЕ та міжнародної громадськості для закриття неба над нашою країною.

Але ця пропозиція поки не підтримана. США побоюються прямого військового конфлікту. "Це, по суті, означало б, що американські військові будуть збивати російські літаки. Це, безумовно, ескалація... Цього не хоче робити президент " - заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Тим часом радник міністра енергетики України Лана Зеркаль пропонує підняти питання про конфіскацію всіх енергетичних активів Росії як зброї.

"Енергетичні активи - це зброя. Зброю конфісковують. Ми можемо і повинні вимагати повної конфіскації всіх енергетичних активів Російської Федерації в світі. Ми можемо і повинні використовувати ці активи для того, щоб збільшити фонд відновлення України", - заявила вона.

Економити електроенергію не треба

По різних каналах комунікацій останнім часом поширюється фейкова інформація про необхідність економії електроенергії. Насправді економія, особливо в пікові періоди - вранці і ввечері, завдасть лише шкоди. При істотному зростанні споживання або різкому зниженні генеруючі потужності доведеться відключати, тим більше, в умовах автономної роботи енергосистеми.

Зараз, оскільки споживання е/е і так знизилося через війну, штучна економія може тільки нашкодити. Масове вимикання світла та електроприладів ускладнить балансування енергетичної системи», зазначають в "Укренерго". Вимикати світло і прилади потрібно тільки в разі повітряної тривоги і залишаючи приміщення.

Поки, відзначають в компанії, графік споживання електроенергії знаходиться в межах норми без критичних змін – підтримується нормативна частота 50 Гц, енергія подається в усі регіони України.

Запаси енергоносіїв поки в нормі

Запаси енергоносіїв в Україні на початок березня достатні для безперебійного забезпечення споживачів електроенергією та теплом. Палива для АЕС закуплено про запас - більше ніж на рік.

Відносно тепла зима істотно скоротила витрату газу і вугілля. До того ж вугілля вдалося заощадити за рахунок імпорту електроенергії з Білорусі і поповнити запаси поставками з США, Колумбії та інших країн. Так що дефіциту бути не повинно.

З 3 березня у зв'язку з проведенням бойових дій тимчасово була введена заборона на імпорт українського газу, правда, він не стосується обсягів, які зберігаються в Україні в режимі митного складу.

Транзит російського газу через Україну після інформації про відмову Європи про фактичне заморожування процесу запуску "Північного потоку-2" збільшився майже вдвічі – до контрактних 109 млн кубометрів на добу.

"Нафтогаз" у міру фінансових і технічних можливостей потроху імпортує газ з Європи. Але його ціна на європейських хабах не знижується, незважаючи на швидке завершення опалювального сезону. На тлі інформації про, м'яко кажучи, не дуже райдужні перспективи СП-2, трейдери відмовляються від російського газу і ціна на біржах перевищує 2000 доларів.

Так що поки чекати істотного зниження цін підстав немає. Навіть якщо російському газу на ринку Європи знайдуть заміну у вигляді скрапленого газу з інших країн, то його ціна буде досить високою.

У такій ситуації, обсяг коштів, необхідний на закачування газу в сховища України на наступну зиму, в підсумку може перевищити самі негативне очікування. Однак є надія, що гроші на газ можна буде залучити за сет запозичень у міжнародних фінансових організацій і гарантій США.