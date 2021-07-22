Енергосистема втратить 2 млрд гривень через плани УЗ підвищити тарифи на перевезення вугілля, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Енерго".

"Ініціатива додатково підвищує витрати теплової генерації до 2 млрд грн на рік. Тим більше, ці витрати не були заплановані виробниками електроенергії, оскільки ініціатива "Укрзалізниці" не була передбачена фінансовим планом підприємства", - зазначили в "ДТЕК Енерго".

В ситуації, в якій на сьогоднішній день знаходиться енергетична галузь, зазначили в компанії, ініціатива підвищити тарифи на перевезення вугілля лише поглибить системну кризу в енергетиці, при цьому не вирішуючи проблем УЗ.

В проекті наказу про підвищення тарифів, не надано жодних економічних розрахунків доцільності підвищення тарифів та вплив зростання на окремі галузі економіки, та на такі низькомаржинальні вантажі як вугілля та будівельні матеріали.

"При діючих тарифах вантажні перевезення є прибутковими. Їх рентабельність перевищує 20%. Калькуляція собівартості послуг "Укрзалізниці" для перевезень окремо кожного виду вантажу (в т.ч вугілля), підприємством не здійснюється, тобто даних, які б свідчили про збитковість перевезень залізницею вугілля відсутні. Не секретом є і те, що глибоко збитковими є не вантажні, а пасажирські перевезення (збиток складає до 13 млрд грн на рік), які дотуються за рахунок вантажних перевезень", - пояснили у компанії.

В "ДТЕК Енерго" закликали Мінінфраструктури та "Укрзалізницю" відкликати проект наказу про збільшення тарифів на залізничні перевезення та разом із Мінекономіки та експертним товариством, профільними бізнес-асоціаціями реформувати тарифну політику УЗ.