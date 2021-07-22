Энергосистема потеряет 2 млрд гривен из-за планов УЗ повысить тарифы на перевозку угля, - ДТЭК

Инициатива УЗ повысить тарифы на перевозку угля по железной дороге на 30% усилит кризисную ситуацию в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Энерго".

"Инициатива дополнительно повышает расходы тепловой генерации в 2 млрд грн в год. Тем более, эти расходы не были запланированы производителями электроэнергии, поскольку инициатива"Укрзализныци" не была предусмотрена финансовым планом предприятия", - отметили в "ДТЭК Энерго".

В ситуации, в которой на сегодняшний день находится энергетическая отрасль, отметили в компании, инициатива повысить тарифы на перевозку угля только усугубит системный кризис в энергетике, при этом не решая проблем УЗ.

В проекте приказа о повышении тарифов, не представлено никаких экономических расчетов целесообразности повышения тарифов и влияния роста на отдельные отрасли экономики, и на такие низкомаржинальные грузы как уголь и строительные материалы.

"При действующих тарифах грузовые перевозки являются прибыльными. Их рентабельность превышает 20%. Калькуляция себестоимости услуг "Укрзализныци" для перевозок отдельно каждого вида груза (в т.ч. угля), предприятием не осуществляется, то есть данных, которые бы свидетельствовали об убыточности перевозок по железной дороге угля отсутствуют. Не секрет и то, что глубоко убыточными является не грузовые, а пассажирские перевозки (убыток составляет до 13 млрд грн в год), которые дотируются за счет грузовых перевозок", - пояснили в компании.

В "ДТЭК Энерго" призвали Мининфраструктуры и "Укрзализныцю" отозвать проект приказа об увеличении тарифов на железнодорожные перевозки и вместе с Минэкономики и экспертным обществом, профильными бизнес-ассоциациями реформировать тарифную политику УЗ.