Энергосектор полностью истощен долгами и нуждается в срочной поддержке доноров, - эксперт

По его словам, в секторе фактически исчерпаны все собственные финансовые резервы.

"Внутри украинской энергетики денег нет от слова совсем. Есть только долги", - подчеркнул Харченко.

Наибольшие суммы неплатежей, по его словам, сосредоточены в ключевых государственных компаниях.

"Ключевые пункты получения этих долгов - это "Укрэнерго", которому задолжали 1-1,5 млрд долларов, "Нафтогаз", которому задолжали 2,5 млрд долларов. Там еще есть другие компании, которым тоже очень много задолжали, но результат прост - денег нет", - отметил эксперт.

Харченко подчеркнул, что выход из ситуации возможен только при условии восстановления доверия со стороны международных партнеров и доноров, а в противном случае последствия могут быть критическими уже в ближайшие месяцы.

"Или ну без апреля месяца у нас начнутся проблемы просто из-за физического отсутствия необходимых объемов оборудования и материалов для восстановления. Это объективная ситуация", - предупредил Харченко.

Эксперт подчеркнул, что затягивание с реформами и нерешенные долги ставят под риск подготовку к следующему сезону и способность системы восстанавливаться после ударов.