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Енергоринок в умовах війни проти Росії потребує міжнародної допомоги, - Тімченко

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Субота 19 березня 2022 14:56
Енергоринок в умовах війни проти Росії потребує міжнародної допомоги, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (Віталій Ноач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українська енергосистема продовжує працювати відносно стабільно, ремонтні бригади енергетиків оперативно відновлюють електропостачання постраждалих від ворожих обстрілів регіонів. Проте український енергоринок вкрай потребує міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі The New York Times.

"Попри цілеспрямовані обстріли електричних мереж і підстанцій російськими окупантами, енергосистема продовжує функціонувати", - зазначив Тімченко.

На його думку, інтеграція до єдиної енергосистеми ЄС підвищить надійність електропостачання споживачам.

"У разі серйозного удару по енергосистемі, Україна тепер може подати заявку на аварійне постачання електроенергії з європейської системи", - прокоментував він.

Тімченко переконаний: це допоможе Україні зберігати стабільну роботу енергосистеми, а також гарантувати тепло і світло в домівках українців в ці непрості часи.

"У сфері енергетики Україна - уже частина Європи", - резюмував глава ДТЕК.

Нагадаємо, 16 березня об'єднана енергосистема України приєдналася до єдиної енергосистеми Європейського Союзу - ENTSO-E.

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