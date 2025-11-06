RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Энергоносители, электроника и не только. Зеленский подписал новый пакет санкций против РФ

Фото: Зеленский подписал новый пакет санкций против РФ (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России. Среди ключевых отраслей, на которые направлены новые экономические ограничения, - энергоносители и электроника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что новый пакет действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставки в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается минимум в десятки миллиардов евро ежегодно.

"Применяем и наши новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому - на финансирование российской способности воевать. Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах", - добавил президент Украины.

Глава государства также поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям относительно субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборационистов.

"Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции не создают реальных проблем, но во время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения войны, любые российские эскалации заслуживают надлежащего и ощутимого ответа", - подытожил Зеленский.

 

Что известно о 19-м пакете санкций ЕС

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Решение Совета ЕС добавило 45 компаний в список структур, поддерживающих военный и промышленный комплекс России.

Среди них - предприятия из третьих стран, которые помогают Москве обходить экспортные ограничения и получать технологии двойного назначения, включая станки, электронику и комплектующие для дронов. Также в список вошли 12 компаний в Китае и Гонконге.

Пакет санкций одобрен после нескольких недель переговоров между странами-членами, которые не могли согласовать детали. Обсуждение нового пакета санкций продолжалось несколько недель. Австрия, Венгрия и Словакия блокировали решение, выдвигая собственные требования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзРоссийская Федерация