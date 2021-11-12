Енергоефективність. Зеленський підписав новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про енергоефективність. Основною метою документа є створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.

Законом визначено:

щорічно передбачати в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки за програмами з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету;

доручення уряду розробити та затвердити державні цільові програми енергетичної модернізації житлового фонду, підприємств-виробників теплової енергії, підприємств водопостачання та водовідведення.

Глава Держенергоефективності Валерій Безус відзначив, українці зможуть отримати підтримку від держави, щоб "утеплити будинки і економити на комунальних рахунках".

Проект щодо продовження відповідної програми до 2027 року передано на розгляд Кабміну.

Відповідно до згаданого закону, українці отримуватимуть платіжки за комунальні послуги в новому форматі. Тепер в них буде вказуватися інформація про споживання і якість послуг, а також про енергоефективні програми.