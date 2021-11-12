Энергоэффективность. Зеленский подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об энергоэффективности. Основной целью документа является создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

Закон определяет:

ежегодно предусматривать в проекте закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год расходы по программам по повышению энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета;

поручение правительства разработать и утвердить государственные целевые программы энергетической модернизации жилищного фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, предприятий водоснабжения и водоотведения.

Глава Госэнергоэффективности Валерий Безус отметил, украинцы смогут получить поддержку от государства, чтобы "утеплить дома и экономить на коммунальных счетах".

Проект по продлению соответствующей программы до 2027 года передан на рассмотрение Кабмину.

Согласно упомянутому закону, украинцы будут получать платежки за коммунальные услуги в новом формате. Теперь в них будет указываться информация о потреблении и качестве услуг, а также об энергоэффективных программах.