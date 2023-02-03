В Энергодаре утром взорвали автомобиль местного коллаборанта (видео)

Оккупационные власти региона уже назвали взрыв "терактом". По предварительным данным, один человек скончался.

"Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто", - написал глава оккупационной администрации.

Обновлено 8:45.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности взрыва авто в Энергодаре. По его словам, во взорванном автомобиле находился местный коллаборант.

"Сегодня хочу начать с того, что их (оккупантов - ред.) ликвидация идет каждый день. Например, сегодня в оккупированной части Запорожской области, а именно в Энергодаре в 07:30 был уничтожен автомобиль, а может и не только автомобиль одного из коллаборантов, гауляйтеров. Пока эти детали уточняются, чуть позже мы о них обязательно сообщим", - заявил он в эфире телемарафона.