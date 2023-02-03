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В Энергодаре утром взорвали автомобиль местного коллаборанта (видео)

Фото: в Энергодаре утром взорвался автомобиль, погиб один человек (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 3 февраля в Энергодаре (Запорожская область) взорвался автомобиль, внутри которого находился человек. Взрыв был настолько сильным, что в домах повылетали окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Запорожской области Владимира Рогова.

Оккупационные власти региона уже назвали взрыв "терактом". По предварительным данным, один человек скончался.

"Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто", - написал глава оккупационной администрации.

Обновлено 8:45.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности взрыва авто в Энергодаре. По его словам, во взорванном автомобиле находился местный коллаборант.

"Сегодня хочу начать с того, что их (оккупантов - ред.) ликвидация идет каждый день. Например, сегодня в оккупированной части Запорожской области, а именно в Энергодаре в 07:30 был уничтожен автомобиль, а может и не только автомобиль одного из коллаборантов, гауляйтеров. Пока эти детали уточняются, чуть позже мы о них обязательно сообщим", - заявил он в эфире телемарафона.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. Их автомобиль был взорван на пути в Симферополь.

Также мы писали, что в Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ. Партизаны показали последствия подорванного внедорожника в котором находились оккупанты.

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