В Энергодаре беспилотник разрушил электроподстанцию, город частично без света, - МАГАТЭ

Находящаяся на Запорожской атомной электростанции команда Агентства, посетила подстанцию "Луч" и подтвердила, что она разрушена и не функционирует. Администрация Запорожской АЭС сообщила МАГАТЭ, что причиной разрушения подстанции стала атака беспилотника. Это уже второе повреждение этой подстанции с 2022 года. После атаки в среду вечером город Энергодар был обесточен.

Подстанция "Луч", как правило, обеспечивает электроэнергией часть города и другие районы, такие как водонасосная станция, промышленная зона и окружающие небольшие города. По состоянию на четверг, 20 июня, часть Энергодара получала электроэнергию через линию электропередач "Радуга". Электроснабжение ЗАЭС на этот раз непосредственно не пострадало, поскольку станция не получает электроэнергию извне ни от ЛЭП "Луч", ни от ЛЭП "Радуга".

Зато гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что этот инцидент стал еще одним суровым напоминанием о том, что для поддержания ядерной безопасности, важно иметь надежную связь между атомной электростанцией и внешней сетью, как для работающих, так и для остановленных станций.

По его словам, хотя каждая АЭС спроектирована таким образом, чтобы справляться с ситуациями, когда связь с сетью прерывается, потеря электроснабжения за пределами площадки любой АЭС, является серьезным событием, от которого необходимо защищаться, как от фундаментальной составляющей ядерной безопасности.

Гросси отметил, что любое нападение, влияющее на энергоснабжение любой из украинских АЭС, будет нарушением семи основных принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта. По его словам, четвертый принцип предусматривает, что "для всех ядерных объектов должно быть обеспечено надежное внешнее энергоснабжение из сети".

Группа экспертов МАГАТЭ 20 июня оценивает ущерб на электрической подстанции в городе Энергодар, где проживает многочисленный персонал расположенной неподалеку Запорожской атомной электростанции в Украине. (Фото: МАГАТЭ)

Гендиректор МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с энергоснабжением украинских атомных электростанций за пределами площадок. Он напомнил, что Запорожская АЭС уже потеряла доступ к большинству своих внешних линий электропередач и особенно уязвима в этом отношении.

"Во время конфликта она (ЗАЭС. - ред.) неоднократно теряла электроснабжение за пределами площадки. Повреждения, которые получила подстанция "Луч", имели непосредственное влияние на персонал станции, проживающий в Энергодаре, непосредственно прилегающем к станции, а, следовательно, также повлияли на ядерную и физическую ядерную безопасность. Поэтому очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищенной и сохраненной", - сказал Гросси.

В отчете также отмечается, что в течение последней недели продолжались признаки военной активности, в частности взрывы возле площадки АЭС 16 и 17 июня. Представители Запорожской АЭС сообщили экспертам агентства, что влияния на саму площадку и вблизи нее не было. Большинство дней эксперты МАГАТЭ также слышали взрывы на удалении от места происшествия.

Мэрия Энергодара сообщила, что с 19 июня в городе отсутствует электроснабжение. 20 июня его частично удалось восстановить, однако некоторые микрорайоны остаются без электроэнергии. Причина - в обстреле подстанции "Луч" российскими военными.