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В Енергодарі ввечері пролунали вибухи

Фото: В Енергодарі пролунали вибухи (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли Енергодар Запорізької області. У місту було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергодар сьогодні".

Місцевих мешканців закликали бути обережними та не нехтувати сигналами про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що як тільки починають вити сирени, що сповіщають повітряну тривогу, потрібно негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.

Згодом стало відомо, окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога 6 людей загинули та 16 постраждали.

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