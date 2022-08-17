В Енергодарі ввечері пролунали вибухи

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли Енергодар Запорізької області. У місту було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергодар сьогодні".
Місцевих мешканців закликали бути обережними та не нехтувати сигналами про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що як тільки починають вити сирени, що сповіщають повітряну тривогу, потрібно негайно пройти в укриття.
Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.
Згодом стало відомо, окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога 6 людей загинули та 16 постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.