Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы, - ОВА

"Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - написал он.

Кроме того, отсутствует напряжение в большинстве общин Хмельницкой области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска).

Также часть города без воды.

Напомним, сегодня Россия устроила очередной массированный обстрел Украины.

Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области были аварийно остановлены из-за разрушения электросетей.

Кроме того, электроподстанция во Львовской области подверглась двум ракетным ударам.

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