Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы, - ОВА

Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы после массированного вражеского обстрела Украины 23 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Сергея Гамалия.
"Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - написал он.
Кроме того, отсутствует напряжение в большинстве общин Хмельницкой области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска).
Также часть города без воды.
Напомним, сегодня Россия устроила очередной массированный обстрел Украины.
Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области были аварийно остановлены из-за разрушения электросетей.
Кроме того, электроподстанция во Львовской области подверглась двум ракетным ударам.
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