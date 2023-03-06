Усилились боевые действия. Глава МАГАТЭ вновь призывал к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Ситуация с безопасностью в районе Запорожской атомной электростанции обострилась. В частности, вблизи станции усилились боевые действия.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
"За последние несколько недель на площадке усилилось присутствие охраны. Наша команда, работающая на станции, сообщает об активизации военных действий вблизи объекта. Открыто обсуждаются наступательные и контрнаступательные действия вблизи объекта", - заявил он.
Гросси добавил, что вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона.
"Мой простой вопрос: ждем ли мы ядерной чрезвычайной ситуации, прежде чем реагировать?" - заявил он.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме, из-за захвата россиянами Запорожской АЭС.
Кроме того, в годовщину захвата Запорожской АЭС, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к принципиальной реакции. В частности, ввести глобальные санкции против атомной отрасли России.
Добавим, что российские военные берут на работу на Запорожской атомной электростанции людей без соответствующего образования.
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