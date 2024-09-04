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В "Укрэнерго" изменили графики отключений света на сегодняшний день: что известно

Среда 04 сентября 2024 11:49
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В "Укрэнерго" изменили графики отключений света на сегодняшний день: что известно Фото: отключение света (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня в Украине были изменены графики отключения света. Это произошло из-за снижения мощности на некоторых энергообъектах в результате последней массированной атаки врага на магистральную сеть 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго ".

В компании отметили, что по состоянию на утро 4 сентября потребление имеет тенденцию к понижению. Это связано с постепенным уходом жары.

Сообщается, что из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 540 населенных пунктов. Есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Львовской областях.

Известно, что меры ограничения будут действовать на протяжении всего дня.

Отмечается, что по состоянию на 8:30 потребление электроэнергии было на том же уровне, что и вчера, 3 сентября.

Компания сообщила, что до конца суток Облэнерго во всех регионах будет применять отключения по следующему графику:

  • 10:05 – 13:00 – две очереди отключений;
  • 13:00 – 15:00 – одна очередь отключений;
  • 15:00 – 24:00 – две очереди отключений.

В "Укрэнерго" призывают потреблять электроэнергию экономно, поскольку украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских обстрелов.

Сообщается, что сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме компания направила в Польшу запрос на аварийную поставку электроэнергии. Известно, что экспорт электроэнергии 4 сентября не происходит и не предполагается.

Компания также отметила, что в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы будет происходить импорт электроэнергии общим объемом 12071 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 900 МВт.

Состояние энергосистемы Украины

Из-за российских обстрелов в Украине продолжат действовать графики отключения электроэнергии ради стабилизации состояния энергосистемы. В настоящее время экстренные отключения не предусмотрены. Ослабление жары положительно повлияло на состояние энергосистемы, ведь нагрузка на нее уменьшилась.

Вчера в "Укрэнерго" заявили, что сегодня будут выключать в одной и двух очередях одновременно.

Ранее мы сообщали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требует от Облэнерго своевременно сообщать об актуальных графиках отключения света.

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Графики отключения света Укрэнерго
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