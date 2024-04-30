В "Энергоатоме" опровергли фейк о внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС

АО НАЭК "Энергоатом" официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Хмельницкая атомная электростанция работает в штатном режиме. Никаких отклонений от нормальной эксплуатации атомной станции нет, как и нет никаких "нештатных ситуаций". Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм",- говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что появление подобных сообщений свидетельствует о факте использования Россией любого повода для дестабилизации украинского общества, дискредитации государственных органов власти и ослабления способностей нашего государства к дальнейшей борьбе.

В компании также добавили, что радиационное состояние вокруг Хмельницкой АЭС 30 апреля 2024 года на промышленной площадке и в близлежащих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественные фоновые значения. Замечаний к работе оборудования нет.