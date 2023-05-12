В "Энергоатоме" рассказали о подготовке к быстрой замене персонала ЗАЭС после деоккупации

В Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" готовятся оперативно заменить персонал Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре сразу после освобождения для обеспечения нормальной работы АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, персонал, выехавший из захваченного российскими войсками Энергодара на подконтрольную украинскому правительству территорию, сейчас работает на их других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях.
"Но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", - отметил Котин.
Так, рассказал руководитель "Энергоатома", НАЭК также готовит вахты на атомных станциях, полные смены персонала, которые будут необходимы в случае нехватки персонала на ЗАЭС после ее освобождения.
Котин обратил внимание на наличие признаков подготовки российских захватчиков к побегу со станции - так называемой "эвакуации".
"В частности, проводилась специальная тренировка персонала "Росатома" и военных для быстрого выезда со станции", - добавляет президент "Энергоатома".
Видео: в "Энергоатоме" рассказали о ситуации на захваченной РФ ЗАЭС, и подготовке к замене персонала станции после освобождения
Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют "эвакуировать" работников временно захваченной ЗАЄС - речь идет об около 3100 людей.
Добавим, что по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.
Напомним, что в последнее время на территории Запорожской атомной электростанции наблюдается усиление военного присутствия и активности.
При этом недавно в МАГАТЭ утверждали, что персонал Запорожской АЭС остается на месте, несмотря на объявление россиян об "эвакуации" в Энергодаре.
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