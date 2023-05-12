В "Энергоатоме" рассказали о подготовке к быстрой замене персонала ЗАЭС после деоккупации

По его словам, персонал, выехавший из захваченного российскими войсками Энергодара на подконтрольную украинскому правительству территорию, сейчас работает на их других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях.

"Но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", - отметил Котин.

Так, рассказал руководитель "Энергоатома", НАЭК также готовит вахты на атомных станциях, полные смены персонала, которые будут необходимы в случае нехватки персонала на ЗАЭС после ее освобождения.

Котин обратил внимание на наличие признаков подготовки российских захватчиков к побегу со станции - так называемой "эвакуации".

"В частности, проводилась специальная тренировка персонала "Росатома" и военных для быстрого выезда со станции", - добавляет президент "Энергоатома".

Видео: в "Энергоатоме" рассказали о ситуации на захваченной РФ ЗАЭС, и подготовке к замене персонала станции после освобождения