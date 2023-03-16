В "Энергоатоме" рассказали, будут ли новые отключения света в Украине

В ближайшее время отключения света в Украине не планируются, если не будет обстрелов и повреждений энергообъектов.
Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ВВС.
"Если не будет обстрелов и повреждений инфраструктуры - никаких отключений больше не будет", - рассказал он.
По его словам, наиболее напряженной была ситуация в зимние месяцы.
"Мы их прошли. И то количество энергоблоков, которое работало зимой, сейчас не нужно. И поэтому сейчас профицит электроэнергии в энергосистеме. Фактически атомные энергоблоки оставались в работе на максимальном уровне все это время", - добавил он.
При этом президент "Энергоатома" отметил, что произошедшие повреждения энергоструктуры - это были повреждения линий и подстанций, соединяющих атомные станции с энергосистемой.
"Если этих повреждений не будет, то весь объем, который нужен, можно будет забирать. В то же время, мы проводим ремонты на атомных станциях так, как это нужно делать. Потому что это очень сложные технологические объекты. Ремонт запланирован летом", - добавил Котин.
Как сообщалось, в Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях 16 марта частично применяют отключения света из-за значительных повреждений сетей.
Напомним, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева действуют отключения согласно графикам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.