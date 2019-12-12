В "Енергоатомі" провели обшуки

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) 11 грудня провели обшуки в державному підприємстві "Енергоатом" у зв'язку з розслідуванням закупівлі обладнання для атомних електростанцій за завищеними цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Повідомляється, що обшуки були проведені за місцем роботи і проживання посадових осіб держпідприємства.

"За версією слідства, в 2017-2018 роках деякі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн., попередньо придбавши їх у виробників за ціною в чотири рази менше. З метою штучного завищення вартості продукції були виготовлені псевдодоговора купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів", - повідомили в ГПУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада уряд прийняв рішення про звільнення Юрія Недашковського з посади керівника "Енергоатом". Звільнення Недашковського ініціював міністр енергетики Олексій Оржель.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 грудня 2019 року провели обшук за місцем проживання колишнього народного депутата Максима Микитася в передмісті Києва. Екс-нардепа підозрюють у діях, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом у розмірі понад 200 млн грн.