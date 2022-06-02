В Енергоатомі відреагували на припущення про зупинку Запорізької АЕС

В НАЕК "Енергоатом" спростовують розмови про можливе припинення роботи Запорізької АЕС. Там запевняють, що ніякого відключення не буде.

"Енергоатом офіційно заявляє, що на сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", - йдеть в повідомленні.

У компанії також розповіли, що працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе.

"Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров‘ям, переймаючись про те, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції. При цьому вони залишаються справжніми українськими патріотами і готові ризикувати власним життям заради забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і недопущення ядерного тероризму", - повідоили в в Енергоатомі.