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В Енергоатомі відреагували на припущення про зупинку Запорізької АЕС

Фото: Запорізька АЕС (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В НАЕК "Енергоатом" спростовують розмови про можливе припинення роботи Запорізької АЕС. Там запевняють, що ніякого відключення не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом офіційно заявляє, що на сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", - йдеть в повідомленні.

У компанії також розповіли, що працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе.

"Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров‘ям, переймаючись про те, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції. При цьому вони залишаються справжніми українськими патріотами і готові ризикувати власним життям заради забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і недопущення ядерного тероризму", - повідоили в в Енергоатомі.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ Запорізькою атомною станцією її буде повністю відключено.

Раніше російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що Україна нібито виготовляла ядерну бомбу на Запорізькій АЕС. В СНБО спростували ці фейки.

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Запорожская АЭС