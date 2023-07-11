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"Энергоатом" застраховал все АЭС на случай ядерного инцидента

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Украина, Вторник 11 июля 2023 14:46
"Энергоатом" застраховал все АЭС на случай ядерного инцидента Фото: Энергоатом застраховал все АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

НАЭК "Энергоатом" в июне заключил договор страхования более чем на 5 млрд гривен от ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины. В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС Украина может получить страховую компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В договоре, в частности, отмечается, что страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется с отлагательным условием после освобождения станции от оккупантов, поскольку она не контролируется Украиной и единственным легитимным оператором "Энергоатом", - отметили в пресс-службе.

Подобные исключения по военным причинам ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях "Энергоатома" и являются стандартной мировой практикой, заявили в компании.

Что касается всех других отечественных АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, то страхование за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, действует в полной мере.

В "Энергоатоме" отмечают, что соблюдают все требования национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный ущерб и делают все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и захвата страной-террористкой крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской.

ЗАЭС

Запорожская АЭС захвачена российскими войсками в марте 2023 года и заминирована.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации.

Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов 6 июня сказал, что угроза искусственной техногенной катастрофы на оккупированной Запорожской АЭС начинает спадать.

При этом президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что кафиры из "Росатома" собираются перевести энергоблок №4 на Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки", что может привести к аварии.

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