"Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ

В "Енергоатомі" пояснили, що дані ЗАЕС передають МАГАТЕ через оператор зв'язку Vodafone, відключення якого в Енергодарі тимчасово виключило можливість передачі даних.

У НАЕК зазначають, що окупанти відключили в місті всі українські оператори мобільного зв'язку.

"Попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів досі не працюють, "Енергоатом" відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ. Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські загарбники, які знаходяться на Запорізькій АЕС, готують провокацію. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Нагадаємо, раніше російські війська почали посилюватимуть свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема, вони зміцнили окопи.

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