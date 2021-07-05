"Енергоатом" знову закликав НКРЕКП припинити маніпуляції трейдерів з цінами на РСВ

Національна компанія "Енергоатом" просить регулятор НКРЕКП усунути маніпуляції трейдерів з цінами на електроенергію на "ринку на добу вперед" (РСВ).

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на заяву держкомпанії.

"НАЕК "Енергоатом" стурбована ситуацією, що склалася на "ринку на добу вперед (РДВ)", і закликає вжити невідкладних заходів, щоб покласти край маніпуляціям на ньому", - йдеться в заяві.

У компанії підкреслили, що вже ціна на РДВ вкрай нестабільна, маніпулятивна і не відображає реальний стан справ на загальному ринку електроенергії. Відповідно, майже 90% електроенергії "Енергоатом" продає за двосторонніми угодами за фіксованою ціною.

Черговий обвал цін на РДВ внаслідок махінацій трейдерів привів до відмови цих же трейдерів-посередників від виконання своїх зобов'язань по оплаті електроенергії АЕС.

"Деякі контрагенти "Енергоатому", раніше уклали договори купівлі-продажу електричної енергії ймовірно для її перепродажу на РДВ, поширюють інформацію про свої наміри відмовитися від виконання зобов'язань за цими договорами і нібито звернулися з пропозицією припинити постачання електроенергії", - повідомила держкомпанія.

У компанії заявили, що в разі порушення умов виконання зазначених договорів покупцями електроенергії НАЕК буде звертатися в компетентні і уповноважені органи з пропозицією ввести обмеження на подальшу діяльність таких компаній на ринку електричної енергії України.