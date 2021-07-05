"Енергоатом" знову закликав НКРЕКП припинити маніпуляції трейдерів з цінами на РСВ
Національна компанія "Енергоатом" просить регулятор НКРЕКП усунути маніпуляції трейдерів з цінами на електроенергію на "ринку на добу вперед" (РСВ).
Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на заяву держкомпанії.
"НАЕК "Енергоатом" стурбована ситуацією, що склалася на "ринку на добу вперед (РДВ)", і закликає вжити невідкладних заходів, щоб покласти край маніпуляціям на ньому", - йдеться в заяві.
У компанії підкреслили, що вже ціна на РДВ вкрай нестабільна, маніпулятивна і не відображає реальний стан справ на загальному ринку електроенергії. Відповідно, майже 90% електроенергії "Енергоатом" продає за двосторонніми угодами за фіксованою ціною.
Черговий обвал цін на РДВ внаслідок махінацій трейдерів привів до відмови цих же трейдерів-посередників від виконання своїх зобов'язань по оплаті електроенергії АЕС.
"Деякі контрагенти "Енергоатому", раніше уклали договори купівлі-продажу електричної енергії ймовірно для її перепродажу на РДВ, поширюють інформацію про свої наміри відмовитися від виконання зобов'язань за цими договорами і нібито звернулися з пропозицією припинити постачання електроенергії", - повідомила держкомпанія.
У компанії заявили, що в разі порушення умов виконання зазначених договорів покупцями електроенергії НАЕК буде звертатися в компетентні і уповноважені органи з пропозицією ввести обмеження на подальшу діяльність таких компаній на ринку електричної енергії України.
Нагадаємо, ще в травні 2021 року Міністерство енергетики, державні компанії "Енергоатом" і "Центренерго" закликали НКРЕКП припинити махінації трейдерів на ринку електричної енергії, які є причиною падіння цін.
Тоді всі пропозиції були відкинуті комісією. У відповідь керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк звинуватив голову Міненерго Германа Галущенко в непрофесіоналізмі.
2 липня зі махінації трейдерів, які учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, трапився черговий обвал цін. У відповідь на це, вночі 4 липня НКРЕКП вирішила заборонити трейдерам займатися ціновими махінаціями протягом 4 днів, до 8 липня включно.