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"Енергоатом" підтвердив виїзд Гроссі з ЗАЕС та розповів, що буде далі

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Енергодар, Четвер 01 вересня 2022 18:59
"Енергоатом" підтвердив виїзд Гроссі з ЗАЕС та розповів, що буде далі Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі дійсно вже покинув Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

Повідомляється, що Гроссі вже не було на території станції станом на 18:00.

"Разом з ним зі станції виїхала більшість членів делегації. На даний час на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання і продовжать роботу на станції", - йдеться в повідомленні.

Також в "Енергоатомі" зазначили, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС по 3 вересня.

Нагадаємо, перед від'їздом Гроссі повідомив, що побачив ключові речі на станції, а також нібито отримав пояснення від російської сторони.

Зазначимо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська сторона не може гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

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