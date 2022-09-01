"Енергоатом" підтвердив виїзд Гроссі з ЗАЕС та розповів, що буде далі
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі дійсно вже покинув Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".
Повідомляється, що Гроссі вже не було на території станції станом на 18:00.
"Разом з ним зі станції виїхала більшість членів делегації. На даний час на ЗАЕС залишилися 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання і продовжать роботу на станції", - йдеться в повідомленні.
Також в "Енергоатомі" зазначили, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС по 3 вересня.
Нагадаємо, перед від'їздом Гроссі повідомив, що побачив ключові речі на станції, а також нібито отримав пояснення від російської сторони.
Зазначимо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська сторона не може гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.