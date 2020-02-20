"Енергоатом": зміни в правилах ринку електроенергії завдадуть збитків держпідприємствам

Зміни до правил ринку електроенергії, запропоновані Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), завдадуть збитків державним підприємствам. Про це йдеться в повідомленні НАЕК "Енергоатом" на офіційному сайті компанії, передає РБК-Україна.

В повідомленні зазначається, що в проекті рішення регулятора передбачаються зміни механізмів ціноутворення небалансів та ціноутворення на балансуючому ринку. За оцінкою НАЕК "Енергоатом" зазначені зміни призведуть до збитків державних компаній "Енергоатом" та "Гарантований покупець", якому "Енергоатом" зобов’язаний продавати 85% виробленої на АЕС електроенергії.

"Причина - відсутність стимулів для постачальників купувати на "ринку на добу наперед", адже різниця між цінами на РДН та БР буде незначною, а розрахунки з генерацією на балансуючому ринку відбуваються із затримкою у 10-15 днів. В такій ситуації додаткові збитки понесе не просто державне підприємство, яке є оператором АЕС та виробником половини електроенергії в Україн. Компанія, яка 85% своєї електроенергії продає за найнижчими в країні (та й загалом у світі) цінами задля виконання всіх соціальних зобов’язань держави перед населенням", - додали в "Енергоатомі".

Натомість, за їх словами, запропонували залишити відсоток множення цін на завантаження/розвантаження на балансуючому ринку на діючому рівні – "+15%" та "-30%" відповідно, а також застосовувати при розрахунку ціни врегулювання небалансів симетричне 20-ти відсоткове коригування ціни замість запропонованого Регулятором 5-ти відсоткового.

Як писало РБК-Україна, НКРЕКП прийняла правки до Кодексу системи передачі в частині накладення додаткової плати за передачу на експортерів електроенергії.

У свою чергу, компанії постачальники електроенергії в колективній заяві попереджали, що в разі прийняття НКРЕКП змін до Кодексу системи передачі, експорт електроенергії може повністю припинитися.

12 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і, тим самим, призупинив дію, прийнятої 7 лютого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг.