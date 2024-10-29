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В энергетике продолжают накапливаться миллиардные долги, - эксперт

Вторник 29 октября 2024 12:31
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В энергетике продолжают накапливаться миллиардные долги, - эксперт Фото: в энергетике продолжают накапливаться миллиардные долги (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В энергетической отрасли Украине продолжают скапливаться миллиардные долги. В частности, задолженность "Укрэнерго" перед "зеленой" генерацией снова увеличилась. Теперь до 26 млрд. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор работы энергетического сектора Украины, сделанный "Центром Разумкова".

Кроме того, растет задолженность по оплате поставщикам универсальных услуг, и она уже превышает 13 млрд грн.

Также продолжается накопление долгов на балансирующем рынке, которые ежемесячно растут на 0,7-0,8 млрд. грн.

"Эту проблему можно решить, обеспечив платежеспособность всех участников энергетического рынка – от производителя и поставщика до конечного потребителя", – отметили в Центре Разумкова.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.

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