У энергетиков получилось стабилизировать энергосистему, что позволило начать экспорт электричества, - эксперт

Специалисты "Укрэнерго", ДТЭК и других энергетических компаний превзошли все ожидания и предотвратили коллапс энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по энергетической политике Сурию Джаянти в статье для Atlantic Council .

"Стабилизировать энергетический сектор Украины и возобновить экспорт электроэнергии мощностью до 400 МВт удалось благодаря работникам энергетической отрасли", – пишет аналитик.

По ее мнению, открытие экспорта – это символическая победа Украины на энергетическом фронте. Частный сектор также внес большой вклад в выживание энергетического сектора Украины.

"ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, за последние полгода отремонтировала более 700 энергетических объектов и 126 км линий электропередач (в Киеве – ред.), над чем днем и ночью работало почти 200 бригад инженеров", – говорится в статье.

Аналитик отмечает, что специалисты "Укрэнерго", ДТЭК и другие энергетики превзошли все ожидания и предотвратили коллапс энергосистемы. Однако из-за обстрелов огромное количество энергообъектов все еще нуждается в ремонте, чтобы вернуться к работе.

По расчетам Программы развития ООН только на аварийный ремонт энергетической инфраструктуры нужно выделить 1,2 млрд долларов.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что экспорт электроэнергии поможет стабилизировать финансовое состояние энергокомпаний, понесших значительные потери от российских атак, а также подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона.