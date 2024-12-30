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Энергетики обратились к украинцам с важным напоминанием: успеть нужно до 3 января

Понедельник 30 декабря 2024 09:54
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Энергетики обратились к украинцам с важным напоминанием: успеть нужно до 3 января Показания счетчика за электроэнергию можно передавать по-разному (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ДТЭК напомнили клиентам, когда нужно передать показания счетчика за потребленную электрическую энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу энергетического холдинга.

Когда нужно передать показания счетчика

"Уважаемые клиенты! А мы напоминаем о том, что уже пришло время передать показания счетчиков", - говорится в сообщении компании на официальном сайте.

Отмечается, что передав показания до 3 января 2025 года, граждане получат счет от своего поставщика только за фактически потребленную электроэнергию.

"Просим передавать показания исключительно при возможности безопасного доступа к счетчику", - подытожили в ДТЭК.

Энергетики обратились к украинцам с важным напоминанием: успеть нужно до 3 января

Напоминание клиентам от ДТЭК (скриншот: dtek-kem.com.ua)

Отметим, что группа ДТЭК (DTEK Group) - диверсифицированный энергетический холдинг, в состав которого входят 6 бизнесов и корпоративный университет Academy DTEK.

В целом объем потребления электрической энергии клиентами ДТЭК определяется за календарный месяц: с 1 числа прошедшего месяца по 1 число текущего месяца.

Между тем передавать показания счетчика нужно:

  • за 2 дня до конца месяца
  • в течение 3 дней следующего месяца

В ДТЭК объясняют: показания счетчика, переданные в другие числа месяца, будут засчитаны как показания на текущую дату (дату передачи показаний).

При этом показания счетчика, переданные в другие числа месяца, считаются исходными данными для определения расчетным путем показаний счетчика на первое число текущего календарного месяца.

То есть объем потребления электроэнергии за прошлый месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев призывают экономить свет из-за похолодания, а также какие устройства лучше выключать из сети перед сном (поскольку они хоть и не работают, но электричество потребляют).

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