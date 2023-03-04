Энергетики завтра начнут ремонты в Одесской области. Какая ситуация со светом в Украине

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 21 день подряд и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

При этом сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекли бы необходимость ограничения потребителей, в областях пока нет.

В то же время энергетики, завтра, в воскресенье, 5 марта, начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые позволят повысить надежность питания Одесского региона. Подготовительные работы уже начались.

"Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления. Работы проводятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что восстановление функционирования этих объектов, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, которые питают Одессу, что могут произойти во время проведения ремонтных работ.

Как сообщалось, Украина не только восстанавливает разрушенные энергообъекты после ударов россиян. Страна также работает над новым форматом электростанций и подстанций, позволяющих лучше защитить систему от ракетных атак.

Напомним, Украина и сеть ENTSO-E договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии до 700 МВт в любое время.