Энергетики возобновили внешнее питание Запорожской АЭС, - Энергоатом

Накануне вечером собственные потребности временно оккупированной станции были заживлены от этой линии. В настоящее время потребление ЗАЭС составляет 11 МВт.

В Энергоатоме отметили, что восстановить внешнее электроснабжение удалось благодаря работе украинских энергетиков и согласованному локальному прекращению огня. Это создало необходимые условия для ремонтных работ на поврежденной линии.

ЗАЭС оставалась без внешнего питания более двух недель.

По данным Энергоатома, с 20 августа Запорожская АЭС оставалась без внешнего электроснабжения. Всё это время критически важные системы станции получали электроэнергию от дизель-генераторов.

В компании подчеркнули, что такой режим создавал дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.

В то же время украинские специалисты выполняли необходимые работы в условиях серьезной угрозы из-за непредвиденных действий российских оккупантов и постоянных рисков безопасности.

В Энергоатоме отмечают, что полноценно обеспечить ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС можно будет только после ее деоккупации, возвращения под контроль Украины и передачи единственному легитимному оператору - Энергоатому.