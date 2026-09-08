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Энергетики возобновили внешнее питание Запорожской АЭС, - Энергоатом

02:55 08.09.2026 Вт
2 мин
Энергоатом возобновил линию "Ферросплавная-1"
aimg Филипп Бойко
Фото: российские оккупанты на ЗАЭС (GettyImages)

Украинские энергетики возобновили работу линии, обеспечивающей внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Станцию удалось снова подключить к Объединенной энергосистеме Украины после периода работы критически важных систем дизель-генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Накануне вечером собственные потребности временно оккупированной станции были заживлены от этой линии. В настоящее время потребление ЗАЭС составляет 11 МВт.

В Энергоатоме отметили, что восстановить внешнее электроснабжение удалось благодаря работе украинских энергетиков и согласованному локальному прекращению огня. Это создало необходимые условия для ремонтных работ на поврежденной линии.

ЗАЭС оставалась без внешнего питания более двух недель.

По данным Энергоатома, с 20 августа Запорожская АЭС оставалась без внешнего электроснабжения. Всё это время критически важные системы станции получали электроэнергию от дизель-генераторов.

В компании подчеркнули, что такой режим создавал дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.

В то же время украинские специалисты выполняли необходимые работы в условиях серьезной угрозы из-за непредвиденных действий российских оккупантов и постоянных рисков безопасности.

В Энергоатоме отмечают, что полноценно обеспечить ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС можно будет только после ее деоккупации, возвращения под контроль Украины и передачи единственному легитимному оператору - Энергоатому.

Контекст события

Ранее мы писали, что длительное использование резервных систем на ЗАЭС увеличивает риск отказа оборудования по общей причине. Такой сценарий относится к наиболее опасным угрозам ядерной безопасности.

Как известно, после захвата Запорожской АЭС российские военные используют территорию станции в военных целях.

По данным украинской стороны, на объекте размещают вооружение и оборудование, а также запускают ударные беспилотники, что создает дополнительные риски для ядерной безопасности.

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