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Енергетики вернули світло 12 тисяч будинків у Донецькій області після нічого обстрілу, - ДТЕК

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П'ятниця 10 червня 2022 16:34
Енергетики вернули світло 12 тисяч будинків у Донецькій області після нічого обстрілу, - ДТЕК Фото: енергетики вернули світло 12 тисяч будинків у Донецькій області після нічого обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики відремонтували мережі та повернули світло у 13 населених пунктів в зоні бойових дій, що постраждали через ворожі обстріли 9 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"За 9 червня енергетикам вдалося відремонтувати обладнання та заживити лінії у 13 населених пунктах Донеччини, що страждають від постійних обстрілів. Зі світлом знову 12 408 родин Краматорського, Покровського та Бахмутського району Донецької області", - повідомили в компанії.

Завдяки зусиллям ЗСУ, енергетики змогли оперативно, менше ніж за добу, відремонтувати лінії електропостачання і повернули світло в 11 населених пунктів на Торецькому і Мар’їнському напрямках.

Наразі без світла через бойові дії лишаються 325 населених пунктів Донецької області.

У значній частині цих населених пунктів енергетики не мають змоги провести ремонти та чекають на дозвіл від Збройних сил України.

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ДТЕК Донецька область
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