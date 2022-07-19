Енергетики повернули світло для 11 тисяч родин у Донецькій області - ДТЕК

За минулу добу енергетики ДТЕК разом з військовими ЗСУ повернули світло для майже 11 тисяч родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема енергетики відновили електропостачання 13 населених пунктів в Донецькій області.

"Левова частка відновлень - у Слов’янській громаді, що постійно піддається обстрілам. Майже 9 тисяч родин цієї громади знову зі світлом. Із них майже 7 тисячам світло відновлене менш ніж за добу. Ще 1,7 тисячі були знеструмлені за три дні до того - енергетики не могли потрапити на місце пошкоджень через активні бойові дії", - повідомили в ДТЕК.

Поки що без світла лишається 321 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

Також на Одещині енергетики повернули світло понад 1 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу ворога.

Крім того, продовжуються роботи з відновлення світла у Донецькій області, де бойові дії та обстріли найбільш інтенсивні.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.