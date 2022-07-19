Энергетики вернули свет для 11 тысяч семей в Донецкой области - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вместе с военными ВСУ вернули свет для почти 11 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности энергетики восстановили электроснабжение 13 населенных пунктов в Донецкой области.

"Львиная доля восстановлений - в славянской общине, постоянно подвергающейся обстрелам. Почти 9 тысяч семей этой общины снова со светом. Из них почти 7 тысячам свет восстановлен менее чем за сутки. Еще 1,7 тысячи были обесточены за три дня до того - энергетики не могли попасть на место повреждений из-за активных боевых действий", - сообщили в ДТЭК.

Пока без света остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский.

Также В Одесской области энергетики вернули свет более 1 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате ракетного обстрела врага.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению света в Донецкой области, где боевые действия и обстрелы наиболее интенсивные.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.