ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики вернули свет для 11 тысяч семей в Донецкой области - ДТЭК

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 18:27
Энергетики вернули свет для 11 тысяч семей в Донецкой области - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 11 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вместе с военными ВСУ вернули свет для почти 11 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности энергетики восстановили электроснабжение 13 населенных пунктов в Донецкой области.

"Львиная доля восстановлений - в славянской общине, постоянно подвергающейся обстрелам. Почти 9 тысяч семей этой общины снова со светом. Из них почти 7 тысячам свет восстановлен менее чем за сутки. Еще 1,7 тысячи были обесточены за три дня до того - энергетики не могли попасть на место повреждений из-за активных боевых действий", - сообщили в ДТЭК.

Пока без света остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский.

Также В Одесской области энергетики вернули свет более 1 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате ракетного обстрела врага.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению света в Донецкой области, где боевые действия и обстрелы наиболее интенсивные.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Электроэнергия
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ