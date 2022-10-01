Энергетики совместно с ВСУ вернули свет почти 2 тысячам семей, - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК при поддержке ВСУ возобновили электроснабжение 3 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Снова со светом почти 2 тысячи жителей регионов, регулярно страдающих от вражеских обстрелов, сообщили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. Особенно страдает от обстрелов российских захватчиков юго-западная часть региона. 30 сентября специалисты ДТЭК вернули свет более 1100 семьям Никопольского общества.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.