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Энергетики совместно с ВСУ вернули свет почти 2 тысячам семей, - ДТЭК

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Суббота 01 октября 2022 15:21
Энергетики совместно с ВСУ вернули свет почти 2 тысячам семей, - ДТЭК Фото: энергетики совместно с ВСУ вернули свет почти 2 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК при поддержке ВСУ возобновили электроснабжение 3 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Снова со светом почти 2 тысячи жителей регионов, регулярно страдающих от вражеских обстрелов, сообщили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. Особенно страдает от обстрелов российских захватчиков юго-западная часть региона. 30 сентября специалисты ДТЭК вернули свет более 1100 семьям Никопольского общества.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Электроэнергия ДТЭК
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