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Енергетики просять НКРЕКП не повертати махінації на ринку електроенергії, - асоціація

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 15:46
Енергетики просять НКРЕКП не повертати махінації на ринку електроенергії, - асоціація Фото: енергетики просять НКРЕКП не повертати махінації на ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Виробники електроенергії закликають НКРЕКП утриматися від скасування нижнього прайс-кепа, стримуючого маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист Першої енергетичної асоціації України до голови НКРЕКП Валерію Тарасюку.

"В умовах катастрофічного падіння цін реалізації вироблюваної ТЕС електроенергії таке рішення є алогічним і інших наслідків, крім шкоди для учасників ринку, не буде. Перша енергетична асоціація звертається до НКРЕКП з проханням утриматися від прийняття зазначеного рішення до закінчення осінньо-зимового періоду 2021/2022" , - йдеться в листі асоціації.

У ПЕАУ відзначили, що передчасне рішення скасувати нижній прайс-ким НКРЕКП може прийняти вже 1 вересня.

В Асоціації підкреслили, що останні час НКРЕКП прийняло ряд важливих рішень, які поліпшили ціноутворення на ринку електроенергії, що дозволило генеруючим компаніям почати активно закуповувати паливо і проводити ремонти в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокованого трейдерами-спекулянтами, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

У серпні ситуація виправилася. Маніпуляції трейдерів були припинені і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

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