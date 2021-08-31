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Энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии, - ассоциация

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Киев, Вторник 31 августа 2021 15:46
Энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии, - ассоциация Фото: энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Производители электроэнергии призывают НКРЭКУ воздержаться от отмены нижнего прайс-кепа, сдерживающего манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Первой энергетической ассоциации Украины к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"В условиях катастрофического падения цен реализации вырабатываемой ТЭС электроэнергии такое решение является алогичным и других последствий, кроме вреда для участников рынка, не будет. Первая энергетическая ассоциация обращается к НКРЭКУ с просьбой воздержаться от принятия указанного решения до окончания осенне-зимнего периода 2021/2022", - говорится в письме ассоциации.

В ПЭАУ отметили, что преждевременное решение отменить нижний прайс-кем НКРЭКУ может принять уже 1 сентября.

В Ассоциации подчеркнули, что последние время НКРЭКУ приняло ряд важных решений, которые улучшили ценообразование на рынке электроэнергии, что позволило генерирующим компаниям начать активно закупать топливо и проводить ремонты в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного недобросовестными трейдерами-спекулянтами, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.

В августе ситуация исправилась. Манипуляции трейдеров были прекращены и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

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