Энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии, - ассоциация

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Первой энергетической ассоциации Украины к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"В условиях катастрофического падения цен реализации вырабатываемой ТЭС электроэнергии такое решение является алогичным и других последствий, кроме вреда для участников рынка, не будет. Первая энергетическая ассоциация обращается к НКРЭКУ с просьбой воздержаться от принятия указанного решения до окончания осенне-зимнего периода 2021/2022", - говорится в письме ассоциации.

В ПЭАУ отметили, что преждевременное решение отменить нижний прайс-кем НКРЭКУ может принять уже 1 сентября.

В Ассоциации подчеркнули, что последние время НКРЭКУ приняло ряд важных решений, которые улучшили ценообразование на рынке электроэнергии, что позволило генерирующим компаниям начать активно закупать топливо и проводить ремонты в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.