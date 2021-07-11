ТЕС змушені скорочувати виробництво через маніпуляції на енергоринку, - нардеп

Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб в Facebook .

"Дії спекулянтів на ринку електричної енергії поставили під загрозу функціонування енергосистеми. Теплові електростанції вже більше 2 місяців працюють при ціні на електроенергію нижче собівартості. Зараз вони змушені зупиняти виробництво, не маючи коштів для оплати вугілля і газу, як ми це вже бачимо на прикладі Слов'янської ТЕС", - повідомила нардеп.

Вона зазначила, що все це в кінцевому підсумку призведе до вимушеного простою вугільних шахт, і зростання заборгованості по зарплатах перед шахтарями.

"Штучна криза, яку створили спекулянти і перекупники електроенергії, позбавить робочих місць тисячі шахтарів і енергетиків. Це пряма загроза національній безпеці, яку влада відмовляється помічати", - додала Гриб.

Політик також закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля скликати антикризовий енергетичний штаб і втрутитися в ситуацію.

"Вже сьогодні можна з упевненістю говорити, що спровокована НКРЕКП криза має єдину мету: виправдати своє бажання Регулятора відновити імпорт російської електроенергії з 1 жовтня цього року", - підсумувала Гриб.