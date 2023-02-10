Энергетики подали на НКРЭКУ в суд из-за обвинений за отключение во время войны

Энергетики компании "ДТЭК Сети" обжаловали в суде обвинение НКРЭКУ за отключение света в условиях войны и разрушение 50% энергосистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Энергетики предоставили Регулятору все объяснения, однако Национальная комиссия не учла их, как и не учла сложную ситуацию с электроснабжением регионов из-за российских атак.

В ДТЭК подчеркнули, что компания делает все возможное, чтобы защитить честь и репутацию энергетиков, которые с начала войны фактически круглосуточно восстанавливают разрушенную Россией инфраструктуру.

Энергетики ДТЭК прилагают сверхусилия для того, чтобы в условиях войны и постоянных атак террористов на энергообъекты, потребители имели стабильное электроснабжение и равномерные графики отключений.