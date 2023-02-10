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Енергетики подали на НКРЕКП в суд через звинувачення за відключення під час війни

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П'ятниця 10 лютого 2023 15:30
Енергетики подали на НКРЕКП в суд через звинувачення за відключення під час війни Фото: енергетики подали на НКРЕКП в суд через звинувачення за відключення під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Енергетики компанії "ДТЕК Мережі" оскаржили в суді звинувачення НКРЕКП за відключення світла в умовах війни і руйнування 50% енергосистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Енергетики надали Регулятору всі пояснення, однак Національна комісія не врахувала їх, як і не врахувала складну ситуацію з електропостачанням регіонів через російські атаки.

В ДТЕК наголосили, що компанія робить все можливе, щоб захисти честь і репутацію енергетиків, які з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану Росією інфраструктуру.

Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти, споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень.

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