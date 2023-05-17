Энергетики получат дешевые кредиты на десять лет за счет госбюджета

Кабинет министров предоставит финансовую поддержку энергетическим компаниям, пострадавшим от ракетных обстрелов россиян. Компании смогут получить дешевые кредиты по программе "5-7-9" и государственную гарантию по коммерческим кредитам на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №489 .

В частности, внесены изменения в постановление от 24 января 2020 г. № 28 "О предоставлении финансовой государственной поддержки" (о компенсации большей части процентной ставки из госбюджета, программа "5-7-9").

Кредиты могут предоставляться на "восстановление, ремонт или замену поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года".

Кредит предоставляется на срок до десяти лет на ремонт, не превышающий 3,6 млн гривен за 1 МВт установленной мощности и не более 90% стоимости необходимого финансирования.

Кроме того, правительство решило предоставить энергетическим компаниям государственные гарантии по коммерческим кредитам и внесло изменения в постановление от 14 июля 2021 г. № 723 "Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе".

Гарантии будут предоставляться на срок до десяти лет "для обеспечения долговых обязательств по кредиту, предоставляемому для восстановления, ремонта или замены поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года".

Государственная гарантия означает существенное удешевление кредита.