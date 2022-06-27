ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики за тиждень повернули світло 57 тисячам родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 27 червня 2022 14:58
Енергетики за тиждень повернули світло 57 тисячам родин в зоні бойових дій, - ДТЕК Фото: енергетики за тиждень повернули світло 57 тисячам родин в зоні бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулий тиждень українські енергетики повернули світло 57 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській області, чиї домівки були знеструмлені внаслідок обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Попри небезпеку, що пов’язана з бойовими діями у Донецькій області, енергетики ДТЕК за тиждень з 20 по 26 червня повернули світло 54,5 тисячі родин у 91 населеному пункті Донецької області. У деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться мало не щодня проводити ремонти мереж та повертати світло мешканцям", - повідомили ДТЕК.

Також продовжуються регулярні обстріли Дніпропетровської області. Зокрема, регулярно піддаються обстрілам населені пункти Зеленодільської громади, що межує з Херсонською областю. За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК повернули світло понад 2 тисячам будинків. В деякі оселі світло повертали кілька разів за тиждень, через регулярні обстріли.

"Аварійні бригади енергетиків безперервно працюють вже 124 доби, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", - кажуть в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися