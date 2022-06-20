Енергетики за тиждень повернули світло для 120 тисяч родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

За минулий тиждень енергетики повернули світло для 120 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Попри щоденні обстріли, енергетики ДТЕК за тиждень з 13 по 19 червня повернули світло 118 270 родинам у 121 населеному пункті Донеччини. В деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетикам доводиться мало не щодня проводити ремонти мереж та повертати світло мешканцям. Енергетики роблять все можливе, для того аби повертати світло мешканцям в максимально короткі терміни", - повідомили в компанії.

Аварійні бригади енергетиків безперервно працюють уже 116 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго", УЗ запустили проект "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрані та опубліковані історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.