Энергетики назвали условие возращения аварийных отключений света в Киеве

Аварийные отключения света в Киеве могут вернуться в течение дня. На это влияет общая ситуация в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко в эфире телемарафона.
Он напомнил, что для украинской промышленности уже неделю действуют ограничения использования электроэнергии. Вчера вечером и сегодня утром экстренные отключения вводились для населения, в том числе для жителей Киева.
По его словам, в столице отключения света почувствовали около 10% жителей. Коваленко не исключил, что экстренные отключения могут вернуться в течение дня.
"Ограничения аварийные для населения отменены, но для промышленности они остаются на весь день. Конечно, если ситуация в течение дня будет меняться, то аварийные отключения могут вернуться", - отметил директор Yasno.
Напомним, вечером 14 мая и с утра 15 мая в Украине вводились экстренные отключения света для населения. Энергетики объяснили, что причиной ограничений является рост потребления на фоне похолодания.
Пока что отключения света для украинцев непродолжительны. К примеру, сегодня утром они длились всего несколько часов. Однако энергетики не исключают, что ситуация может ухудшиться. Поэтому граждан призывают быть экономными.
Детальнее о том, почему в Украине снова отключают свет и есть ли графики - в материале РБК-Украина.
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