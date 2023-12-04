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В Украину снова идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 04 декабря 2023 07:00
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В Украину снова идет похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: на Украину 4 декабря надвигается похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 4 декабря будет без снега. Но на нашу страну надвигается похолодание, ожидается минусовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без существенных осадков. Только на Приазовье и в Крыму небольшой снег, а в Закарпатье - мелкий дождь.

На западе и севере на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях днем -1 -6 градусов, а ночью -5 -10. На остальной территории Украины днем от -1 до +4, а ночью от 0 до -5.

В Украину снова идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня без существенных осадков, а на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве днем -1 -3 градуса, а ночью -5 -7 градусов.

В Украину снова идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Непогода в Украине

Напомним, в пятницу и субботу, 1 и 2 декабря, запад Украины накрыла непогода. Во Львовской области из-за снегопадов и налипания снега были обесточены около 500 населенных пунктов. Также непогода оставила без света десятки населенных пунктов в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Известно, что из-за снегопадов и обесточивания населенных пунктов ряд поездов курсировали с задержками.

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