Энергетика, война и помощь Запада: что будет определять курс гривны в 2026 году

Вторник 23 декабря 2025 17:47
Энергетика, война и помощь Запада: что будет определять курс гривны в 2026 году Фото: что повлияет на курс валют в 2026 году (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Александр Мороз

Украинская экономика входит в 2026 с умеренным девальвационным давлением. По состоянию на середину декабря 2025 года официальный курс держится на отметке 42,18 грн/долл., что создает стабильный фундамент для дальнейшего планирования

Как пишет РБК-Украина, об этом изданию OBOZ.UA рассказали финансовые аналитики.

Несмотря на то, что в государственном бюджете на следующий год заложен среднегодовой курс 45,7 грн/долл., финансовые эксперты призывают не воспринимать этот показатель как неизбежную реальность.

Ключевыми факторами, формирующими динамику рынка, будут оставаться объемы международной помощи, состояние торгового баланса и способность энергетической системы выдерживать внешние вызовы.

Руководитель аналитического отдела ІК Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что без серьезных внешних вызовов спрос на валюту не будет критическим, а следовательно, и оснований для резкого обвала гривны пока нет.

"Если же мы говорим о заложенном в госбюджет прогнозе правительства, по которому в 2026 году курс ожидается на среднем уровне 45,7 грн/долл., то такая девальвация маловероятна, поскольку для этого банально нет большого спроса", - говорит Паращий.

Особое внимание эксперты уделяют краткосрочным прогнозам на первый квартал года. Традиционно начало января характеризуется снижением деловой активности и началом сезона налоговых выплат, что может оказать положительное влияние на стабильность национальной валюты.

Как отмечает руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в этот период возможно определенное снижение давления на золотовалютные резервы НБУ.

"Конечно, в январе только начинается период равновесия спроса и предложения, ведь обычно пик приходится на конец января - первую половину февраля. Однако буквально в первой половине месяца мы увидим определенное курсовое облегчение", - объясняет она.

Однако экономический ландшафт 2026 содержит ряд военных рисков. В частности, речь идет о состоянии энергетического сектора, логистических осложнениях и возможном замедлении экспорта. Аналитики финансового маркетплейса КИТ Group предупреждают, что реализация пессимистического сценария может заставить Нацбанк корректировать свою стратегию.

"При таких условиях вполне вероятно существенное ускорение девальвационного тренда в течение следующего года", - считают в КИТ Group.

Кроме глобальных тенденций, на рынок будет влиять и внутреннее поведение игроков. Специалисты отмечают, что даже в пределах одного банка условия конвертации валют могут существенно отличаться в зависимости от выбранного инструмента. В КИТ Group советуют обращать внимание на технические детали сделок, что позволяет бизнесу и населению минимизировать транзакционные расходы.

"Например, в случае покупки на карту курс банка может составлять 42,55 грн/долл., а в отделении того же банка, где открыта карта, - 42,5 грн/долл.", - отмечают эксперты.

Подводя итоги, эксперты советуют в 2026 году придерживаться стратегии диверсификации сбережений. Учитывая стремление НБУ удерживать инфляцию в пределах 5%, целесообразным выглядит распределение капитала между гривневыми активами с высокой ликвидностью, такими как военные облигации и валютными депозитами.

Это позволит не только сберечь средства от обесценения, но и получить умеренную доходность в среднесрочной перспективе.

Напомним, в госбюджете Украины на 2026 год заложен средний курс доллара на уровне 45,7 гривны/долл. Средний курс евро - 49,4 гривны/евро. В то же время, эти курсы являются расчетными и не влияют на валютную политику Нацбанка.

