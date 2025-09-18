Энергетика нуждается в реформах. Посол ЕС назвала ключевые шаги

Энергетический сектор Украины должен продолжать курс реформ с целью усиления его конкурентоспособности и интеграции в рынки ЕС. Важно продолжить либерализацию энергорынков, реформу газового сектора и работать над созданием действительно независимого регулятора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой, которые она сказала во время конференции "Энергетика Украины: Стратегии восстановления и развития", проведенной 16 сентября независимым аналитическим центром We Build Ukraine.

Какие реформы надо сделать

"Это реформы либерализации рынка, объединение (рынка электроэнергии Украины - ред.) с энергорынком ЕС, продолжение реформы газового сектора, создание действительно независимого регулятора. По этим вопросам мы находимся в активной дискуссии", - сказала она.

Однако, есть много вопросов, которые трудно решить во время войны, например, это "очень дорогое ПСО" - перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии, сказала посол, добавив, что все-таки Украине необходимо пройти через эти реформы, чтобы сделать национальный энергосектор конкурентным.

Фото: Посол ЕС в Украине Катарина Матернова привела перечень реформ в энергетике, которые должны быть сделаны (аналитический центр We Build Ukraine)

Выполнение реформ в энергетике привязано к программе финансовой поддержки Украины от ЕС - Ukraine Facility. Наша страна получает финансовое вознаграждение за проведение соответствующих реформ заметила Катарина Матернова.

Финансовая поддержка от ЕС

Одной из крупнейших институтов, которая оказывает финансовую помощь Украине является Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР предоставляет гарантии на сотни миллионов евро для частного бизнеса в Украине. Матернова добавила, что также есть программа ЕБРР по снижению рисков для проектов в возобновляемой энергетике.

Выступая на конференции, руководитель центра We Build Ukraine Александр Кубраков подчеркнул, что именно благодаря поддержке Еврокомиссии, сектор возобновляемой энергетики получает значительные инвестиции.

"В пайплайне уже почти 4 ГВт только в ветре, а домохозяйства, малый и средний бизнес добавили около 1,5 ГВт распределенной солнечной генерации", - сказал Кубраков.

Фото: Руководитель аналитического центра We Build Ukraine Александр Кубраков сказал, что сектор возобновляемой энергетики получает значительную поддержку от европейских партнеров (We Build Ukraine)

Отдельное внимание посол ЕС обратила на финансирование крупных государственных энергетических компаний. "Мы делаем возможным предоставление основных срочных кредитов для покупки газа "Нафтогазом", - сказала Матернова, добавив, что кредитное финансирование также предоставляется для нужд "Укрэнерго".

Поставка энергетического оборудования

Посол сказала, что сейчас энергетический сектор Украины находится под ударами, например, это поражение Трипольской ТЭС, инфраструктуры подземных газовых хранилищ и объектов магистральной энергосети.

С начала полномасштабной войны ЕС предоставил помощи для украинской энергетики на общую сумму около 3 млрд евро, не считая поставки оборудования. Катарина Матернова привела пример того, как была разобрана на части и вывезена в Украину ТЭС г. Вильнюс (Литва). "Сейчас это оборудование хранится (в Украине - ред.) и к счастью оно не было разрушено во время последних атак и фактически может быть использовано", - добавила посол.

Катарина Матернова подчеркнула, что за последнее время Украина сделала прогресс в строительстве распределенной генерации.