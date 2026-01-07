Энергетика в долгах: эксперт объяснила, почему инвесторы не спешат в Украину

По ее словам, интерес международного бизнеса к украинскому энергетическому сектору сохраняется, однако финансовое состояние рынка остается определяющим фактором для принятия инвестиционных решений.

"Мы очень часто общаемся с международным бизнесом и инвесторами, которые, честно говоря, заинтересованы работать в Украине в энергетике. Все понимают, что строительство новых генерирующих мощностей, новых объектов, которые будут генерировать электроэнергию для Украины, будет важно", - отметила Павленко.

В то же время, по ее словам, именно долговая ситуация формирует сдержанное отношение инвесторов к украинскому рынку.

"Иностранные компании смотрят на украинский рынок. Но когда они смотрят и анализируют украинский рынок, они в том числе смотрят, насколько он здоровый, насколько там много проблем. И долги - это одна из тех проблем, на которые они смотрят, анализируют, и которая является фактором того, что не спешат приходить в Украину", - подчеркнула она.

Павленко подчеркнула, что долги на энергорынке имеют многолетний характер и формировались при разных обстоятельствах.

"Долги в Украине на рынке электроэнергии и газа также, они разные. К сожалению, мы их накопили за много разных лет - и до полномасштабного вторжения, и после полномасштабного вторжения, и из-за неплатежей, и из-за взаиморасчетов", - отметила эксперт.

По ее мнению, универсального решения для преодоления долгового кризиса не существует.

"Какой-то квадратно-гнездовой способ решения проблем вряд ли существует, то нам к решению долгов надо подходить хирургическим методом. Есть конкретные кейсы, конкретные причины, вот с каждой отдельной причиной нужно иметь дело отдельно и искать варианты решения отдельно", - пояснила Павленко.

Отдельно она обратила внимание на проблему доверия к энергетическому сектору - как со стороны международных партнеров, так и внутри страны.

"Я думаю, что в какой-то момент мы дойдем до вопроса доверия в энергетическом секторе и на рынке энергетики", - отметила президент DiXi Group, вспомнив коррупционные скандалы, которые негативно влияют на репутацию отрасли.